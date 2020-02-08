كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 شرطيين جراء هجوم في جنوب أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ما لا يقل عن 4 شرطيين ومدنيين اثنين بولاية هلمند في جنوب أفغانستان، مساء اليوم السبت، في تفجير بحي نهر السراج في هلمند مستهفاً نقطة تفتيش بالولاية، حسب ما نقل مكتب المحافظ.

وأوضحت المصادر الإعلامية الأفغانية أن "الهجوم وقع بعد اقتحام سيارة لنقطة التفتيش".

وكانت القوات الأفغانية، قد أعلنت نهاية شهر يناير الماضي، أنها شنت هجمات برية وضربات جوية ضمن عمليات متشعبة ضد حركة "طالبان"، مما أسفر عن مقتل 51 من عناصر الحركة وذلك في تصعيد يشير إلى الجمود الذي تجدد في محادثات السلام.

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وقالت وزارة الدفاع الأفغانية: إن "القوات الحكومية شنت 13 هجومًا بريًا و12 ضربة جوية في تسعة أقاليم"، مضيفة أن "51 إرهابيًا لقوا حتفهم، بينما أُصيب 13 آخرون وألقي القبض على ستة".

ويأتي تصاعد العمليات في الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بين ممثلي "طالبان" والولايات المتحدة الأمريكية في الدوحة لمدة يومين، وقال مصدر قريب من العملية لـ"رويترز": إن "إيقاف المحادثات تم للتشاور حول كيفية التغلب على العقبات التي ظهرت في الآونة الأخيرة".

وبدأت المفاوضات بين الجانبين في الدوحة في العام الماضي، لكنها توقفت مرتين على الأقل بعد هجمات لطالبان ضد القوات الأمريكية في سبتمبر وديسمبر.