كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن نهاية المباحثات "التركية-الروسية" بأنقرة حول إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء اليوم السبت، أن "روسيا وتركيا ناقشا الوضع في إدلب السورية والخطوات اللازمة لتعزيز العملية السياسية في سوريا، وذلك خلال المحادثات التي دارت في أنقرة".

هذا وجاء في بيان الوزارة التركية: "استضافت أنقرة مفاوضات الجانبين التي استغرقت ثلاث ساعات، وضم الوفدان ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش ووكالات الاستخبارات في البلدين، بالإضافة إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، وتم مناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية بالإضافة إلى خطوات تهدف لدفع العملية السياسية في سوريا، وفي النهاية تقرر مواصلة المفاوضات في الأسبوع المقبل".

وارتفعت حدت التصعيد مع عمليات الجيش السوري في إدلب؛ حيث بدأ في منتصف شهر يناير الماضي عمليات عسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد، تمكن فيها من فرض السيطرة على ما يقارب 185 كيلومترًا مربعًا، وفرض السيطرة النارية على مدينة معرة النعمان، أهم معاقل مسلحي جبهة النصرة في سوريا.

وتمكن الجيش السوري من استعادة عدة قرى ومناطق في شمال غرب البلاد أبرزها سراقب، التي تربط الطريقين الدوليين بين دمشق وحلب، المعروف بـ "إم-5"، واللاذقية بحلب المعروف بـ "إم-4".