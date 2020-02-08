كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، أنها أصدرت توجيهات جديدة إلى مواطنيها فيما يخص فيروس "كورونا" الجديد، قائلة" إنها "لا توصي بالسفر إلى الصين إلا لأسباب قهرية".

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