كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 8/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الخارجية الفرنسية تحذر من السفر للصين
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، أنها أصدرت توجيهات جديدة إلى مواطنيها فيما يخص فيروس "كورونا" الجديد، قائلة" إنها "لا توصي بالسفر إلى الصين إلا لأسباب قهرية".
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تايلاند: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مركز تسوق
صرح مسؤول في مركز خدمات الطوارئ بتايلاند، مساء اليوم السبت، بأن "عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق من اليوم في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلاً"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيران: تعرض شبكة الإنترنت بالبلاد إلى هجوم إلكتروني
كشف نائب رئيس الاتصالات الإيرانية لشؤون البنية التحتية سجاد بنابي، مساء اليوم السبت، عن "تعرض شبكة الإنترنت في البلاد إلى هجوم إلكتروني، أدى إلى إيجاد مشكلة وقطع في بعض المناطق الإيرانية".