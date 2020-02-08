كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعرض قوات أمريكية وأفغانية لنيران مباشرة في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مسؤول عسكري أمريكي، مساء اليوم السبت، أن "قوات أمريكية وأفغانية تعرضت إلى نيران مباشرة في شرق أفغانستان"، وذلك في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم من "الداخل".
وذكر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت، في بيان: أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار، تعرضت إلى نيران مباشرة في يوم 8 فبراير، ونحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".
هذا وتسيطر القوات الأمريكية على المجال الجوي في أفغانستان، ما يمنحها حرية التحرك ويمكنها من تقديم دعم للقوات المحلية، خصوصًا وأن حركة "طالبان" لا تمتلك مضادات جوية فعالة.