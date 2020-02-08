عاجل.. تعرض قوات أمريكية وأفغانية لنيران مباشرة في أفغانستان

أعلن مسؤول عسكري أمريكي، مساء اليوم السبت، أن "قوات أمريكية وأفغانية تعرضت إلى نيران مباشرة في شرق أفغانستان"، وذلك في حادث وصفته وسائل إعلام محلية بأنه هجوم من "الداخل".

وذكر الناطق باسم القوات الأمريكية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت، في بيان: أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار، تعرضت إلى نيران مباشرة في يوم 8 فبراير، ونحن نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".