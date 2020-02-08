كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملكة إليزابيث تبعث رسالة إلى الحكومة الصينية بشأن "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت ملكة بريطانيا إليزابيث رسالة إلى الحكومة الصينية تعرب فيها عن تعاطفها مع المتضررين من تفشي فيروس كورونا القاتل المستمر، عن طريق ابنها الأمير أندرو.

حمل أندرو، دوق يورك الرسالة عندما حضر مأدبة عشاء استضافها السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ يوم الجمعة.

وبعثت الملكة إليزابيث برسالة مشجعة إلى الرئيس شي جين بينغ والشعب الصيني قالت فيها: "في وقت القتال الحاسم ضد فيروس كورونا، أعرب عن خالص تعازي للشعب الصيني، وأدعو للسيطرة السريعة والقضاء على الفيروس".

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، أن مدينة ووهان التي تقع وسط تفشي فيروس كورونا والذي أودي بحياة أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء البلاد فتحت مستشفى مؤقتًا آخر اليوم السبت، لتوفير 1500 سرير اضافي، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

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وصل أول فريق طبي إلى مستشفى ليشينشان في ووهان وسيتم قبول المرضى اليوم السبت، حسبما أفادت قناة CCTV الحكومية. واوضحت إن المستشفى به 32 جناحًا وغرفة عمليات جراحية.

تقوم ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين، بتحويل المباني إلى مستشفيات للتعامل مع العدد الكبير من المرضى الذين أصيبوا بالفيروس التاجي.

بدأ أول مستشفى مؤقت في المدينة، الذي بُني من الصفر في ثمانية أيام فقط - في استقبال المرضى يوم الاثنين.

وقالت لجنة صحة هوبى اليوم السبت إن 699 شخصًا في المقاطعة لقوا حتفهم بسبب المرض وإنها تتعامل مع 24953 حالة إصابة بالفيروس.