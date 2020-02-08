كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مركز تسوق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول في مركز خدمات الطوارئ بتايلاند، مساء اليوم السبت، بأن "عدد ضحايا إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق من اليوم في شمال شرق البلاد، ارتفع إلى 17 قتيلاً"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

هذا وقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصيب 21 أخرين، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

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وكان متحدث باسم الشرطة التايلاندية، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن جنديًا تايلانديًا فتح إطلاق النار، في ناخون راتشاسيما شمالي شرق بلاد، مما أسفر عن إصابة ومقتل عدد من الأشخاص.

كما ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية كونغشيب تانتراوانيت: أن "الشرطة وجنود من الكوماندوز اقتحموا مركز التسوق التايلاندي؛ حيث كان جندي في حالة من الهياج وساعدت مئات الأشخاص على الفرار".

وقال متحدث وزارة الدفاع التايلاندية: إن "ضباط الشرطة والجنود يتعاونون في إجلاء مئات الأشخاص من داخل المركز التجاري، ومن غير المعروف عدد الذين ما زالوا في الداخل، وإن المسلح المشتبه به لا يزال داخل مبنى 21 في ناخون راتشاسيما"، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".