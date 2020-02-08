كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البعثة الأممية بليبيا تحدد موعدًا جديدًا للجولة الجديدة من المفاوضات بجنيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مساء اليوم السبت، أنها اقترحت تحديد "يوم 18 فبراير الجاري كموعد لجولة جديدة من التفاوض لأطراف النزاع في ليبيا بمدينة جنيف السويسرية".

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان: إن "طرفي النزاع في ليبيا اتفقا بنهاية الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي بدأت أعمالها الاثنين الماضي بجنيف وانتهت اليوم، على ضرورة احترام الهدنة والتأكيد على الحفاظ على سيادة ليبيا".

ووفقًا للبعثة، دعم الطرفان، "العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين".

وأضافت البعثة الأممية: أنه "بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق".