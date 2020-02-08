كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفرنسية تحذر من السفر للصين بسبب فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء اليوم السبت، أنها أصدرت توجيهات جديدة إلى مواطنيها فيما يخص فيروس "كورونا" الجديد، قائلة" إنها "لا توصي بالسفر إلى الصين إلا لأسباب قهرية".

وحتى اليوم، كانت الوزارة حذرت رعاياها رسميًا من السفر إلى مدينة ووهان الصينية (بؤرة إنتشار الفيروس)، ونصحت المسافرين إلى باقي أنحاء الصين بتوخي الحذر ودراسة تأجيل سفرهم.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنييس بوزين، في وقت سابق من اليوم، أنه تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 11 شخصًا.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، في مؤتمر صحفي: "خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل عدد مجموع المصابين في فرنسا لـ 11 شخصًا"، مشيرة إلى أن "وضع الحالات الجديدة مستقر".

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كما ذكرت أن المصابين بالفيروس المتفشي حديثًا، متواجدون في الحجر الصحي بمستشفى في جنوب شرق البلاد.

يذكر أن السلطات الفرنسية أعلنت تسجيل أول ثلاث حالات مصابة بالفيروس في 25 من الشهر الماضي، ليرتفع العدد بعدها بأيام إلى ستة مصابين.

هذا وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس" كورونا" المستجد في الصين، حتى اليوم، إلى 722 شخصًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 34.5 ألف شخص، وتعافي منه 2050 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في الصين (وباء)، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".