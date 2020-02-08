كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "أميرة الألماس" مستعمرة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في رحلة سياحية على متن سفينة "Diamond Princess" أو "أميرة الألماس"، وبها "3700" راكب، من 50 جنسية مختلفة، بدأت بالمتعة والضحك لتنتهي بكارثة وتتحول فجأة إلى مستعمرةً لفيروس كورونا القاتل.



ظلت السفينة عالقة في مياه ميناء "يوكوهاما" باليابان، ممنوع على ركابها المغادرة، فى أنتظار تحديد مصيرهم، لتتحول السفينة إلى "سجن عائم"، وأحلامهم إلى كابوسٍ لا يعرفون نهايته حتى الأن.



بدأت القصه يوم الثلاثاء الماضي، حين أعلنت اليابان، أن فحوصات الركاب تؤكد على إصابة 10 أشخاص منهم، لتخضع السفينة بأكملها للحجر صحي، ومنعهم من الخروج منها، الأمر الذي ساهم فى انتشار الفيروس بينهم، حتى وصل عدد المصابين إلى 61 مصابًا في ساعات قليلة.