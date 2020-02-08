الصين تعتقل المصابين بـ“كورونا“ وتجرهم للحجر الصحي بالقوة – فيديو

شدد المسؤولون الصينيون الذين يزداد يأسهم في مدينة ووهان الصينية -مركز انتشار فيروس كورونا- من إجراءات السيطرة على السكان المذعورين، ما جعل مدينتهم تعيش في ظروف أشبه بـ «حالة حرب» مليئة بالرعب، لا سيما أن السلطات بدأت في اعتقال المشتبه بإصابتهم بطريقة عنيفة.

صحيفة “New York Times“، قالت إن السلطات في مدينة ووهان -التي تخضع لحجر صحي- بدأت في زيارة المنازل واحداً تلو الآخر لتفحص حرارة الموجودين.

تجمع السلطات المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا في حجر صحي إجباري في الملاعب، وصالات العرض التي تؤدي دور العنابر للمرضى.

مقاطع فيديو نشرها صينيون على مواقع التواصل أظهرت عدداً من الأشخاص يرتدون ألبسة واقية ويجبرون عدداً من السكان -قيل إنهم في مدينة ووهان- على الخروج من منازلهم ونقلهم إلى الحجر الصحي، بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Daily Mail البريطانية.

في غضون ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان -المسؤولة أيضاً عن حملة مكافحة كورونا- إن «مدينة ووهان وعموم البلاد تواجه حالة حرب»، مضيفةً: «يجب ألا يكون بيننا هاربون (من الحجر الصحي)، وإلا سيوصمون بالعار إلى الأبد».

طلبت شونلان من الفرق الطبية العمل على مدار الساعة لزيارة كل منزل في ووهان، والتحقق من الوضع الصحي لسكانه، مشيرةً إلى أنه سيتم إجبار كل مشتبه بالإصابة على الدخول إلى الحجر الصحي.

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من جانبهم، اتفق كبار مسؤولي الحزب الشيوعي، في اجتماع ترأسه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ، على أنه يجب تكثيف جهود الاحتواء في مقاطعة هوبي -التي تقع فيها مدينة ووهان- بالتزامن مع جهود زيادة عدد أسرّة المستشفيات والأطقم الطبية.

في آخر بيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية في الصين، السبت 8 فبراير2020، فقد أُعلن عن مقتل 86 شخصاً بفيروس كورونا خلال يوم الجمعة فقط، ليصبح بذلك فيروس كورونا أكثر فتكاً من بداية ظهوره مع وصول أعداد القتلى إلى 725.

العدد الأكبر من وفيات كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية جاء في إقليم هوبي، وقالت لجنة الصحة في الصين إن الإقليم سجل 81 حالة وفاة جديدة.

كذلك تزايدت أعداد المصابين بشكل ملحوظ أيضاً، حيث قالت وكالة رويترز إنه في أنحاء الصين سُجلت 3399 حالة إصابة جديدة مؤكدة، يوم الجمعة، وتم اكتشاف 2841 حالة في إقليم هوبي وحده.

أما خارج الصين، فقد توفي شخص من الولايات المتحدة بالفيروس، ليُصبح أول أمريكي يموت جراء الفيروس، كما أعلنت السلطات في الإمارات عن اكتشاف إصابتين جديدتين بالفيروس، ليُصبح عدد المصابين فيها 7.

في علامة على زيادة المخاوف خارج الصين، فرضت هونغ كونغ حجراً صحياً إلزامياً لمدة أسبوعين لأي شخص يصل من البر الرئيسي الصيني، وأعلنت عن غرامات وعقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر لمن يخترق الحجر الصحي، كذلك رفعت سنغافورة مستوى الحذر من فيروس كورونا، وهو ما أشعل ذعر شراء الضروريات لدى السكان.