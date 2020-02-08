عرف احتجاجات على الحكم.. “ديربي” فاس بلا غالب ولا مغلوب بين “الماص” و”الواف”

وليد لباب – صحافي متدرب

انتهت المقابلة التي جمعت المغرب الرياضي الفاسي، بالوداد الرياضي الفاسي برسم الدورة 18 من البطولة الاحترافية 2، بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، في مقابلة أجريت على أرضية الملعب الشرفي بمكناس نظرا لتأخر الأشغال بكل من ملعب الحسن الثاني، و المركب الرياضي بفاس.

بالعودة لأطوار المقابلة، فقد افتتح الماص التسجيل عن طريق خضروف في الشوط الأول، قبل أن يعود الواف لتعديل النتيجة في الشوط الثاني من المقابلة. نقطة جعلت الماص يستمر في المطاردة ب 31 خلف المتصدر الراسينغ البيضاوي(33نقطة)، فيما حافظ الوداد الفاسي على المركز السابع برصيد 24 نقطة.

يذكر أن صافرة جلال جيد، لاقت احتجاج كبيرا من طرف فعاليات الماص، معتبرين أنه أضاع عليهم نقاط المقابلة على حد تعبيرهم.