مسؤول إيراني يعترف بانقطاع خدمة الإنترنت في بلاده 

السبت 8 فبراير 2020

صورة ارشيفية Advertisements

أكد عضو لجنة إدارة شركة الاتصالات الإيرانية سجاد بنابي، أن إيران تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت مؤقتا.



وقال بنابي، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم السبت، إن "الشبكة لم تتضرر جراء الهجوم الذي لم يتم تحديد مصدره؛ لكن إيران واجهت خللا في إنترنت الهواتف الأرضية وبعض شركات الجوال لمدة ساعة بسبب الهجوم الإلكتروني".

وأوضح أن الخدمة عادت إلى حالتها العادية، بعد تدخل "دجفا" وهي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية ويطلق عليها تسمية "درع أمن شبكة المعلومات الوطنية".