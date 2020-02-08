قوات أمريكية وأفغانية تتعرض لنيران مباشرة شرقى أفغانستان

السبت 8 فبراير 2020

القوات الأمريكية في أفغانستان

قال الناطق باسم القوات الأمريكية فى أفغانستان الكولونيل سونى ليجيت، إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت، اليوم السبت، "لنيران مباشرة" فى شرق أفغانستان.



وأضاف الناطق باسم القوات الأمريكية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية" - أن "قوة أمريكية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية فى ولاية ننجرهار تعرضت لنيران مباشرة اليوم .. لافتا إلى الأمر مستقر الان، وجارى تقيم الوضع وإعطاء معلومات إضافية حين تتوافر".

وأفادت تقارير إعلامية، بأن مواطنا أمريكيا اختطف فى إقليم خوست فى شرق أفغانستان، وذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكى لم تذكر اسمه أن متعاقدا أمريكيا يبلغ من العمر 57 عاما اختطف الأسبوع الماضى فى خوست.

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ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق، وذكرت مجلة نبوزويك، أن مسؤولين أمريكيين يعتقدون أن شبكة حقانى وهى جماعة على صلة بحركة طالبان دبرت الخطف.

ونفت مصادر مقربة من شبكة حقانى خطف الأمريكى عندما اتصلت بها رويترز، وقال زعيم من طالبان طلب عدم نشر اسمه إن الحركة خطفت الأمريكى فى خوست لكنه لم يورد تفاصيل أخرى.

وقال "حسنا بالنسبة لنا الانجاز المهم هو أن الأمريكى بحوزتنا. سنقدم معلومات أخرى للإعلام فى وقت لاحق"، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أنهم على علم بالتقارير الإعلامية عن الخطف ولكنهم ليسوا على علم بالواقعة ويسألون قادتهم.