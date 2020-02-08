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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية تكشف حقيقة تعليق التفاوض مع الحركة الشعبية "شمال" والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
صورة ارشيفية
نفى وفد الحكومة السودانية، تعليق التفاوض مع "الحركة الشعبية شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، مؤكدا التزام الحكومة بجدول التفاوض، الذي تحدده الوساطة مع الحركة.
وذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن بيان صحفي باسم الناطق الرسمي لوفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، أكد التزام الحكومة بجدول التفاوض.
وقال البيان: "لم يتم تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، ولا تزال الحكومة ملتزمة بجدول المفاوضات، الذي تحدده الوساطة مع الحركة الشعبية".
وتابع البيان: "الصحيح أن الحكومة السودانية، قد سلمت الوساطة، صباح اليوم، احتجاجا مكتوبا على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض"، مضيفا: "نعتقد أن التسجيل غير موفق ويؤثر سلبا على البيئة العامة، التي يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولا إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة".
وقال البيان: "تؤكد الحكومة السودانية مواصلتها الحوار في جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل".
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