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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعزز وجودها العسكري في إدلب والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
قال شهود إن تركيا أرسلت مئات المركبات العسكرية اليوم السبت إلى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد سيطرة قوات الحكومة السورية على مدينة استراتيجية قريبة من عاصمة المحافظة.
ووفقا لرويترز، يأتي الانتشار العسكري التركي الجديد مع اجتماع مسؤولين من تركيا وروسيا في أنقرة، لبحث القتال في آخر معقل كبير للمعارضة السورية.
وتدعم أنقرة وموسكو الطرفين المتناحرين في الحرب الأهلية السورية الممتدة منذ نحو تسعة أعوام.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هدد قبل أيام بطرد القوات السورية من إدلب ما لم تنسحب بنهاية هذا الشهر.
وتدعم تركيا بعض فصائل المعارضة السورية وتحظى قوات الحكومة السورية بدعم روسيا وإيران.
ورغم زيادة التعزيزات العسكرية التركية، واصلت قوات الحكومة السورية تقدمها وحاصرت عدداً من نقاط المراقبة التي أقامتها أنقرة حول "منطقة خفض التصعيد" التي اتفقت عليها مع موسكو وطهران في عام 2017.
وقُتل ثمانية جنود أتراك يوم الإثنين في قصف لقوات الحكومة السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية "نقاط المراقبة الخاصة بنا في إدلب ستستمر في القيام بواجباتها المعتادة وهي قادرة على حماية نفسها"، مضيفة أنها سترد على أي هجوم جديد "بأقسى وسيلة وبما يتماشى مع الحق الشرعي في الدفاع".
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