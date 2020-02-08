رئيس مجلس السيادة السوداني يبرر لقاءه بنتنياهو

برر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا بانه "يتوافق مع مصلحة السودان ومع مصلحة الفلسطينيين أيضا".
وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا كنت عاديا جدا. صافحته، ثم بدأنا الحديث".
وعند سؤاله عما إذا كان قد تلا "صلاة الاستخارة" قبل لقاء نتنياهو، قال البرهان: "نعم، كنت أدعو الله في كل صلاة قائلا (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا)، مؤكداً: "كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون".
وكان البرهان عقد مع نتنياهو لقاء في أوغندا، اتفقا خلاله على الشروع في تعاون ثنائي يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
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