رئيس مجلس السيادة السوداني يبرر لقاءه بنتنياهو

وقال البرهان في حديث صحفي، إنه "تبادل أطراف الحديث مع نتنياهو، وتناول العشاء معه بدعوة من رئيس أوغندا يويري موسيفيني"، مبيناً أن "الطعام كان عبارة عن مائدة (بوفيه) مفتوحة وقد أحضر كل واحد طبقه وجلسنا معا أثناء تناول الطعام".وردا على سؤال حول ما إذا كان قد شعر برهبة عند مصافحة نتنياهو، أجاب: "لا كنت عاديا جدا. صافحته، ثم بدأنا الحديث".

وعند سؤاله عما إذا كان قد تلا "صلاة الاستخارة" قبل لقاء نتنياهو، قال البرهان: "نعم، كنت أدعو الله في كل صلاة قائلا (اللهم إن كان لنا في هذا الأمر خير يسره لنا، وإن لم يكن فيه خير أصرفه عنا)، مؤكداً: "كل همنا مصلحة السودان، وحتى أصحاب القضية سيستفيدون".

وكان البرهان عقد مع نتنياهو لقاء في أوغندا، اتفقا خلاله على الشروع في تعاون ثنائي يفضي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.

