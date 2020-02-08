قصف إسرائيلي يستهدف موقعين لحماس شمال قطاع غزة

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داوود عبدالرؤوف - إيمان أحمدالسبت 2020/2/8 10:49 م بتوقيت أبوظبي
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي سابق في غزة- أرشيفية
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، موقعين لحماس شمال قطاع غزة، بعد قليل من إعلانها رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحيطة بغلاف غزة.
وقال مصدر أمني فلسطيني لـ"العين الإخبارية": "المدفعية الإسرائيلية قصفت نقطتين للقوة المعروفة باسم (الضبط الميداني) التابعة لحماس شمال قطاع غزة، ما أدى لتدمير الموقعين دون الإبلاغ عن إصابات".
وفي وقت سابق الليلة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في المستوطنات المحيطة بغلاف قطاع غزة، بعد رصد إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان: "منذ وقت قصير، رصدنا عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة إلى إسرائيل".
وأضاف: "نتيجة للإطلاق دوت صافرات الإنذار في المنطقة المفتوحة فقط".
وذكرت محطات التلفزة الإسرائيلية أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة بمستوطنة "شعار هنيغيف" في غلاف غزة دون أضرار أو إصابات.
ويرصد الاحتلال من حين لآخر إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، التي غالباً ما تعترضها منظومة القبة الحديدية.
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