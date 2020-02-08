طالبان تعترف بمقتل أحد قيادييها في مواجهات بأفغانستان

أكدت طالبان باكستان مقتل أحد أبرز قيادييها وعضو آخر في الحركة في 31 يناير/كانون الثاني الماضي في مواجهات مع قوات الأمن بأفغانستان.

وجاء تأكيد مقتل خالد حقاني نائب رئيس طالبان باكستان في بيان ترجمه، الجمعة، موقع "سايت" الأمريكي.

وبحسب البيان، "سقط حقاني شهيدا وهو يقاتل جنود الولايات المتحدة".

كما قتل قاري بيشاوري وهو مساعد حقاني في هذه المواجهة التي تمت خلال "مهمة" داخل الأراضي الأفغانية، بحسب ما ذكر قيادي في المجموعة لفرانس برس.

Advertisements

ورفضت قوات الأمن الأفغانية الإدلاء بأي تعليق.

وخالد حقاني لا علاقة له بـ"شبكة حقاني" التي تقاتل إلى جانب طالبان أفغانستان.

ومنذ أمد بعيد تتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بالسماح لمجموعات مسلحة بأن تنشط في المناطق الحدودية ما يهدد بانتظام استقرار المنطقة.

وجاء في بيان طالبان باكستان أنها "مصممة على مواصلة مهمة خالد حقاني (..) نحن معتادون على الانتقام لشهدائنا".

وتواجه سلطات باكستان منذ أكثر من عقد إرهابا من حركة طالبان خلف آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين، لكنه تراجع في السنة الأخيرة.