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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، رصده إطلاق صاروخ من قطاع غزة.
وقال الجيش، في بيان نقلته قناة ”كان“ الرسمية، إنه ”بعد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة النقب، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة إلى إسرائيل“.
وبين الفينة والأخرى، يعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ تطلق من قطاع غزة، غالبًا لا تؤدي إلى وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويرد الجيش الإسرائيلي بقصف مواقع في غزة، يقول إنها تابعة لفصائل فلسطينية في القطاع.
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