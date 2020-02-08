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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة السعودي ينهي الجدل حول انتشار حالات اصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
حسم وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، الجدل حول حقيقة تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة.
ونشر الربيعة الجمعة تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلالها عدم تسجيل السعودية لأي إصابة بالفيروس التاجي القاتل.
وقال: "نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يحدث لبسا عند البعض.. جميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد".
وتأتي تصريحات الوزير على خلفية انتشار بعض الأنباء التي زعمت الاشتباه بتسجيل حالات إصابة بالفيروس.
إلى ذلك، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا في بر الصين الرئيسي وصلت إلى 722 حالة بانتهاء يوم الجمعة، بزيادة 86 حالة عن اليوم السابق.
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