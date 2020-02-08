شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية التركية: يختتمان مباحثات حول إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الخارجية التركية على لسان ممثلها، اليوم السبت، ان روسيا وتركيا ناقشا خلال المحادثات التي جرت في أنقرة الوضع في إدلب السورية والخطوات اللازمة لتعزيز العملية السياسية في سوريا.



وجاء في بيان الخارجية التركية "استضافت أنقرة مفاوضات الجانبين التي استغرقت ثلاث ساعات، وضم الوفدان ممثلين عن وزارة الخارجية والجيش ووكالات الاستخبارات في البلدين، بالإضافة إلى الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وتم مناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية بالإضافة إلى خطوات لدفع العملية السياسية في سوريا، وفي النهاية تقرر مواصلة المفاوضات في الأسبوع المقبل".

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