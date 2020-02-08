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11 مليون دولار للقبض على العولقي وباطرفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة بملايين الدولارات مقابل معلومات حول رأسين إرهابيين في تنظيم القاعدة بشبه جزيرة العرب، بعد يوم واحد من إعلان البيت الأبيض مصرع زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، قاسم الريمي بغارة أمريكية في منطقة مأرب شمال اليمن.

ونشر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية على حسابه على تويتر، صورة لسعد بن عاطف العولقي، معلقا «تعرض الحكومة الأمريكية مكافأة تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى القبض على العولقي»، واصفا إياه بالمجرم الخطر، كما نشر صورة لخالد سعيد باطرفي، عارضا مكافأة بـ5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، مشيرا إلى أنه «عضو بارز في منظمة القاعدة بحضرموت، وعضو سابق في مجلس الشورى للقاعدة في شبه الجزيرة العربية، والرجل الثاني في التنظيم الإرهابي».