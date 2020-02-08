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خيم وبطاطين وسلال غذائية سعودية للنازحين في الحديدة وتعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبين، الحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 35 سلة غذائية و35 خيمة و210 بطاطين و70 بساطا للنازحين من الحديدة وتعز إلى مديرية الكود في محافظة أبين، استفاد منها 210 نازحين، وذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها السعودية عبر المركز للشعب اليمني الشقيق في جميع محافظاته بدون استثناء.

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وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

وجرى ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، و305,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا.

وفي الإطار نفسه، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 حقيبة شتوية في مديرية نيلم بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1,750 فردا من الأطفال والنساء وكبار السن.