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قوات إردوغان تخدع العالم وتتوغل في سوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دمشق

فيما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التزامه بوقف القتال في سوريا، نفى المتحدث باسم الجيش الوطني السوري المعارض الرائد يوسف حمود، انسحاب القوات التركية من نقاط وحواجز في منطقتي تل أبيض ورأس العين، مشيرا إلى أن هناك إعادة انتشار وترتيبات خاصة بالجيش التركي.

وبينما يتحدث الأتراك عن ضبط النفس والسلام، يستمر خداعهم للعالم بإرسال تعزيزات بمئات الجنود والآليات العسكرية إلى الأراضي السورية.

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وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير «دخلت خلال الساعات الماضية حوالي 450 آلية تركية أغلبها عربات مصفحة ودبابات، وسيارات أخرى»، مشيرا إلى دخول حوالي 300 آلية عسكرية مساء أمس و150 سيارة أمس.

وأوضح أن جميع الآليات العسكرية التي يرافقها مئات الجنود الأتراك تتجمع حاليا في معسكر المسطومة شرق مدينة إدلب (حوالي 10 كلم)، لافتا إلى دخول رتل عسكري إلى المدينة.

وكشف القائد العسكري عن أن القوات التركية التي وصلت تعد أكبر أرتال عسكرية تدخل الأراضي السورية، لافتا إلى أنها ستنتشر في خطوط التماس مع القوات الحكومية التي أصبحت تسيطر على مدينة سراقب وتتمدد باتجاه مدينة إدلب.

وتبادلت القوات التركية والجيش السوري عمليات القصف المدفعي والصاروخي خلال الأيام الماضية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي.