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الإرياني: استهداف الحوثيين للمستشفى السعودي الميداني جريمة حرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران المتعمد للمستشفى السعودي الميداني الذي يقدم خدماته للمواطنين، والمستشفى الحكومي بمنطقة الجفرة مفرق الجوف مديريه الجدعان بمحافظة مأرب، والذي تسبب في أضرار بالغة بأقسام الطوارئ وعدد من سيارات الإسعاف.

وأكد أن استمرار ميليشيات الحوثي في استهداف المستشفيات العامة والميدانية والأعيان المدنية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وتأكيد على مسارها التصعيدي للأزمة وعدم اكتراثها بدعوات المجتمع الدولي للتهدئة والتكلفة السياسية والإنسانية لهذا التصعيد.‏

وندد باستمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث والمنظمات الإنسانية والحقوقية إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الانقلابية. وأشار الإرياني إلى أن هذا الصمت شجع هذه الميليشيات على تجاوز القوانين والقرارات الدولية ومواصلة جرائمها الإرهابية بحق اليمنيين وآخرها جريمة استهداف المستشفيين.

وعلى الصعيد الميداني، حققت قوات الجيش الوطني تقدمات نوعية وكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وأكد موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم الجيش اليمني عن قائد محور الجوف المحافظ اللواء أمين العكيمي قوله إن قوات الجيش تحقق «انتصارات ملحمية في جبهات المحور».

وقال رئيس أركان المنطقة العميد مجاهد الغليسي إن القوات مصممة على «استمرار النضال ضد الميليشيات الحوثية الكهنوتية المتمردة ومشروعها الفارسي حتى تحرير كامل التراب الوطني واستعادة الدولة ومؤسساتها ورفع علم الجمهورية على قمم مران».

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واستعادت القوات المسلحة عددا من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الحوثية في جبهة العقبة والغيل بمحافظة الجوف، عقب معارك عنيفة، وشنت قوات الجيش هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وتمكنت من استعادة السيطرة على مواقع جديدة في جبهة الجرشب بعد مواجهات عنيفة مع الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية إن مواقع الحمراء والمقطوعة والتباب الشرقية للمحزمات وتباب تمت السيطرة عليها وتأمينها والتوغل صوب بقية مناطق المديرية، وأشارت إلى أن ميليشيات الحوثي تشهد انهيارا غير مسبوق بعد مصرع قائد جبهتها العام في مجزر المكنى أبوالعباس، وإلى جانبه قيادات أخرى وعشرات العناصر الحوثية. وبحسب المصادر تزامن الهجوم مع غارات جوية للتحالف العربي طالت تعزيزات وتحركات الحوثيين في المديرية ودمرت آليات وأطقما محملة بالمقاتلين.

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