البوابة نيوز: عزل أول حالة اشتباه بالكورونا في حميات طنطا

عزلت الأجهزة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أحد الأشخاص العائدين من المملكة العربية السعودية للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وجرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحالة المرضية، وكذلك تم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية وفقا للبوابة نيوز.

وكان مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، كشف عن وجود أول حالة اشتباه لرجل عائد من المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا.

وأوضح المصدر الطبي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الأجهزة الطبية أجرت الاحتياطات اللازمة للحالة المرضية بعزله، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية للتأكد من وجود الفيروس من عدمه، لافتا إلى أن الحالة ما زالت داخل الحجر الصحي لحين التأكد من نتائج المعامل المركزية.

وفي سياق متصل رفض مسئولو وزارة الصحة التحدث في هذا الشأن.