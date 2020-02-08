ترزيان: لن نكون متساهلين بموضوع مستحقات سندات اليوروبوند

شدد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، على "أننا لن نكون متساهلين بموضوع مستحقات سندات اليوروبوند، خصوصاً بعد الشبهات حول التداول بها بأسعار مخفّضة، خلال هذه الفترة القصيرة قبل الإستحقاق، لجني الأرباح الطائلة على حساب ​الشعب اللبناني​". وأكد على "حماية المودعين واعتماد هندسات مالية ذكية وشفافة لدرء المخاطر عن مالية الدولة".

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