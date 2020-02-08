علوش: سياستنا تدعو إلى إعادة لم الشمل وبناء معارضة فاعلة مع الحلفاء

لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق ​مصطفى علوش​، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في كلمته خلال ​ذكرى 14 شباط​، سيضع الناس بصورة الأخطاء الّتي وقعنا بها، وسبب النتيجة الّتي وصلنا إليها وخروجه من الحكم. كما سيوضح الصعوبات والمعوّقات الحقيقيّة والمخاطر الّتي تواجه ​لبنان​، وممكن أن تُعالج وبأي طريقة".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "سياستنا تدعو إلى إعادة لمّ الشمل، وإعادة بناء معارضة فاعلة مع الحلفاء الّذين تجمعهم معهم رؤيا وطنيّة استراتيجيّة مشتركة، وعلى رأسهم "​حزب القوات اللبنانية​" و"​حزب الكتائب اللبنانية​" و"​الحزب التقدمي الإشتراكي​" و"​لقاء سيدة الجبل​"، وربّما مع بعض الوسطيّين غير الملتزمين باتجاه فريق سياسي". وشدّد على "وجوب المصارحة والمصالحة مع ​المجتمع المدني​".