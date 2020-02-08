لفت عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش، إلى أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمته خلال ذكرى 14 شباط، سيضع الناس بصورة الأخطاء الّتي وقعنا بها، وسبب النتيجة الّتي وصلنا إليها وخروجه من الحكم. كما سيوضح الصعوبات والمعوّقات الحقيقيّة والمخاطر الّتي تواجه لبنان، وممكن أن تُعالج وبأي طريقة".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "سياستنا تدعو إلى إعادة لمّ الشمل، وإعادة بناء معارضة فاعلة مع الحلفاء الّذين تجمعهم معهم رؤيا وطنيّة استراتيجيّة مشتركة، وعلى رأسهم "حزب القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب اللبنانية" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" و"لقاء سيدة الجبل"، وربّما مع بعض الوسطيّين غير الملتزمين باتجاه فريق سياسي". وشدّد على "وجوب المصارحة والمصالحة مع المجتمع المدني".
كانت هذه تفاصيل خبر علوش: سياستنا تدعو إلى إعادة لم الشمل وبناء معارضة فاعلة مع الحلفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.