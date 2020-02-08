ابراهيم السيد: الخميني أخر صفقة القرن 40 عاما والمقاومة منعت تحقيقها

أشار رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" السيد إبراهيم أمين السيد الى أنه "كان يراد لصفقة القرن أن تنجز على قاعدة الانتصارات في لبنان، وعلى إيران بعد الحرب مع العراق، وعلى قاعدة سقوط سوريا، وهذا ما لم يحدث، فلم يكن أمام الأميركيين من خيار، سوى محاولة فرضها، ولو من طرف واحد، بغياب الطرف الفلسطيني المعني بالتسوية، وهذا يمثل عجزا وفشلا".
وخلال احتفال تأبيني نظمه "حزب الله" لإحياء أسبوع شهيد الحزب عباس يونس جعفر، لفت الى أن "الإمام الخميني، وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أخر صفقة القرن أربعين عاما، ومنع الأميركيين من تحقيقها، وأعطى العالم فرصة أربعين عاما، حتى يعيدوا حساباتهم ويتموضعوا في المكان اللائق، في مواجهة إسرائيل والمشروع الأميركي"، معتبراً أن "المقاومة في لبنان منعت أيضا الأميركيين والإسرائيليين من أن يحققوا صفقة القرن من لبنان، من خلال عقول وقلوب وأيدي وسواعد وأحذية الشباب المقاوم".
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