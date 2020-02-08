أحمد الحريري: لا خلاف مع سعد الحريري والحريرية السياسية لم تنته

أشار أمين عام تيار "المستقبل" أحمد الحريري، في حديث تلفزيوني، إلى أن التيار في مرحلة مراجعة داخلية من موقع الرئيس وما دون، موضحاً أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مصر على تقديم هذه المراجعة بكل تفاصيلها التي أثرت على العمل في المرحلة السابقة.
وفي حين شدد على أن التيار غير مرتبط بأشخاص، أكد أن لا خلاف بينه وبين سعد الحريري، قائلاً: "نحن في مركب واحد".
وأكد الحريري أن الحريرية السياسية لم تنته بعد، موضحاً أن إختيار بيت الوسط كمكان للإحتفال بذكرى الرابع عشر من شباط رسالة لكل من يقول عكس ذلك، مشدداً على أن خطاب رئيس الحكومة السابق في الذكرى سيكون مفصلي وواضح في الرسائل.
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