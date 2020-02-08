مصادر المستقبل للـLBCI: الحريري بـ14 شباط سيجري تقييما للأمور ويوضح أسباب انفراط عقد التسوية

أوضحت مصادر "​تيار المستقبل​" لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وخلال كلمته في ​ذكرى 14 شباط​، سيجري تقييمًا أقرب إلى النقد الذاتي، وسيوجّه الرسائل إلى الخصوم ومن بقي من الحلفاء، وسيوضح أسباب انفراط عقد ​التسوية الرئاسية​".

وعن سبب نقل الاحتفال إلى "بيت الوسط"، لفتت إلى أنّ "الأسباب أمنيّة وهناك خشية من قيام المتظاهرين بقطع الطرق المؤدية إلى الواجهة البحرية لبيروت".