أوضحت مصادر "تيار المستقبل" لقناة الـ"LBCI"، أنّ "رئيس الحكومة سعد الحريري وخلال كلمته في ذكرى 14 شباط، سيجري تقييمًا أقرب إلى النقد الذاتي، وسيوجّه الرسائل إلى الخصوم ومن بقي من الحلفاء، وسيوضح أسباب انفراط عقد التسوية الرئاسية".
وعن سبب نقل الاحتفال إلى "بيت الوسط"، لفتت إلى أنّ "الأسباب أمنيّة وهناك خشية من قيام المتظاهرين بقطع الطرق المؤدية إلى الواجهة البحرية لبيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل للـLBCI: الحريري بـ14 شباط سيجري تقييما للأمور ويوضح أسباب انفراط عقد التسوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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