أكّدمساعد وزير ​الخارجية الأميركية​ لشؤون الشرق الأدنى​ديفيد شينكر​ أنّ "لا مخطّط لدي للمجيء إلى ​لبنان​ في المستقبل القريب". ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "​العقوبات الأميركية​ قد تطال بعض حلفاء "​حزب الله​"، باعتبار أنّه يجوز إصدار عقوبات بحقّ من يدعم منظمة إرهابيّة". إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شينكر: لا مخطط للمجيء إلى لبنان قريبا والعقوبات الأميركية قد تطال بعض حلفاء حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.