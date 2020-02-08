علي حسن خليل زار رئيس بلدية الخيام الجديد مهنئا

زار المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ النائب ​علي حسن خليل​ رئيس بلدية الخيام الجديد عدنان عليان، على رأس وفد من حركة "أمل" وممثلي الحركة في البلدية للتهنئة بتسلمه مهماته الجديدة.

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