مسؤول أميركي: قوات أميركية وأفغانية تتعرض لنيران مباشرة شرق أفغانستان

أعلن الناطق باسم القوات الاميركية في ​أفغانستان​ الكولونيل سوني ليغيت، في بيان، "أن قوة أميركية وأفغانية مشتركة كانت تقوم بعملية في ولاية ننغرهار تعرضت لنيران مباشرة في 8 شباط"، لافتاً إلى أننا "نقيم الوضع وسنعطي معلومات إضافية حين تتوافر".

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