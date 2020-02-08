شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو غلاب: تشكيل مجموعة عمل فى المنيا لتذليل العقبات أمام المستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بلقاء وفد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدد من مستثمري المحافظة ورجال الاعمال، للاستماع إلي مشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجه عملهم.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب، ورؤساء وممثلي البنوك والجهات المعنية، حيث جولات الهيئة الميدانية بالمحافظات والتي بدأتها بالمنيا للتشاور والنقاش حول التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار والعمل علي تذليل العقبات أمامها ومن ثم خلق مناخ استثماري قوى لضخ استثمارات جديدة علي كافة القطاعات مما يوفر فرص العمل للشباب من أبناء محافظة المنيا، وهو النهج الذي يدعمه ويسانده حزب مستقبل وطن.

وأكد غلاب، أن المستثمرين تعرضوا لملف توفير المياه للمناطق الصناعية بشكل جيد، وتمهيد الطرق المؤدية لها أيضا، والتغلب علي كل إشكاليات البيروقراطية والتعطيل الذي يؤثر بالسلب علي جهود التنمية الصناعية، وهو الأمر الذي تفاعل معه وفد الهيئة والأجهزة المعنية بالتأكيد علي تذليل كافة الصعاب والمشكلات، مشيرا إلي أن اللقاء تضمن مشاركة عدد من ممثلي البنوك مما يعطي رسالة طمأنه لجميع المستثمرين والدعم لهم في القيام بمهامهم بكل ارتياحيه وتطوير، وهو الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال علي كل أهالي المحافظة .

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ولفت غلاب إلي أنه بالتوازي مع الجهود المنتظر بذلها من الأجهزة المعنية للتغلب علي كل إشكاليات المستثمرين، وعلى رأسها التحركات التي يقوم بها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لجذب مزيد من الاستثمارات للمحافظة، سيكون لحزب مستقبل وطن خطة عمل، نحو المتابعة لهذه الإشكاليات والعمل علي المساهمة والدعم في الحل، مشيرا إلي أنه كلما كان هناك تشجيع ودعم للمستثمر سيكون هناك المزيد من فرص العمل وزيادة الموارد للدولة من ضرائب وخلافه، مع فعالية الالتزام المجتمعي من جانب المستثمرين تجاه المحافظة وهو أمر لا يمانع فيه أحد إطلاقا، وسيكون المستفيد الأول والأخير الشباب وكافة أبناء المحافظة.

في السياق ذاته أكد آمين عام حزب مستقبل وطن بالمنيا، أن الحزب يهتم بتذليل كافة مشاكل المستثمرين والعمل علي حلها لأن النتائج دائما ما تكون إيجابية لصالح الجميع، ومن ثم العمل سيكون علي قدم وساق بالمحافظة من أجل ذلك، مشيرا إلي أن وفد الهيئة استعرض مبادرة "فكرتك شركتك"، والتي ترعاها الهيئة من أجل الشباب والاستفادة من أفكارهم وتقديم كافة الدعم والمساندة لهم بمختلف المستويات حتي تري الأفكار النور وتظهر علي أرض الواقع، وهو الأمر الذي نسق بشأنه الحزب بالمحافظة لتقريب المسافات بين الشباب والهيئة وتحقيق الاستفادة الكاملة لكل الأطراف، وسيتم التنسيق بشأن هذا الملف قريبا.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية الدولة المصرية خلال هذه المرحلة واضحة نحو دعم ومساندة المستثمر الجاد، لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل، وهو ما يتحقق علي أرض الواقع من جهود مخلصة يساندها ويدعمها حزب مستقبل وطن.