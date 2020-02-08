لقجع يجتمع برئيس “الكاف” في العيون ويرافقه إلى قطر لحضور نهائي “كأس السوبر”

علم “اليوم 24″، من مصدر جامعي جيد الإطلاع، أن فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عقد اجتماع امع رئيس “الكاف”، الملغاشي أحمد أحمد وأعضاء مكتبه التنفيذي، أمس الجمعة بمدينة العيون، على هامش نهائي كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة.

وشدد المصدر ذاته، في اتصال هاتفي، على كون الإجتماع تمحور حول مناقشة قضايا اللعبة بالقارة السمراء، وكذا السبل الكفيلة برفع مستوى الممارسة وإبعاد الشبهات التي من شأنها الإساءة إلى صورة اللعبة بإفريقيا.

وفي سياق متصل، يشد فوزي لقجع وأحمد أحمد الرحال صوب قطر بهدف حضور نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الترجي التونسي، بطل دوري الأبطال، والزمالك المصري، بطل كأس الاتحاد الإفريقي، والذي تستضيفه الدوحة في الـ 14 من الشهر الجاري.