خرج خمسة مرشحين في السباق نحو منصب أمين عام لحزب الأصالة والمعاصرة، ببيان مشترك، ينتقد بشدة ما أسموه “إنزالات” في المؤتمر، هدفها “السطو على المؤتمر ومصادرته”.
ويقصد البيان الذي وقعه كل من محمد الشيخ بيد الله، وسمير بلفقيه، والمكي زيزي، وعبد السلام بوطيب، والكفاية التائب، إنزالات بواسطة “حافلات تضم غرباء”.
البيان وصف هذه العمليات ب”الطورات الخطيرة”، و”الممارسات المشينة” التي “تسيئ لصورة الديمقراطية”، و”تضرب في الصميم العملية الديمقراطية الداخلية”؛ كما “تمس بسلامة التباري و التنافس الديمقراطيين بين المترشحين”.
وبينما لم يسم البيان الجهات التي وفقا لمزاعمها، تقف وراء هذه “الإنزالات”، فإن مصدرا مقربا من المرشح الوحيد المتبقي خارج هؤلاء، أي عبد اللطيف وهبي، رد بالقول في تصريح ل”اليوم 24”: “هذه مجرد صيغة مناورة على الإعلان الذي يجب أن يكون، وهو إعلان فشل المرشحين الخمسة في تحقيق أي تقدم بالمؤتمر”. المصدر ذاته أضاف قائلا: “من الواضح أن خطة ما لإثارة الأعصاب جارية، وتخطط دون شك لخلق بلبلة جديدة في المؤتمر، والبيان المذكور يؤسس قاعدة لذلك”.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مرشحين لقيادة “البام” ينددون بالانزالات.. ومقرب من وهبي: عليهم إعلان الاستسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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