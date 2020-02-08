لشكر يفضل الأربعاء للانتخابات

عبّر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، عن تفضيله تغيير اليوم الذي يخصصه المغرب عادة لتنظيم الانتخابات، من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء.
وقال لشكر، في لقاء جمعه مساء أول أمس بعدد من السفراء الأجانب بالمغرب، إن يوم الجمعة هو «بداية نهاية الأسبوع»، ما يجعل نسبة المشاركة تتأثر نحو الانخفاض، إلى جانب رمزيته الدينية التي قال إنها تجعل بعض خطباء الجمعة يحثون المصلين على التصويت لطرف سياسي على حساب الآخر، في إشارة منه إلى احتمال استفادة الإسلاميين من ذلك. وبسط لشكر، في لقاء نظمته «المؤسسة الدبلوماسية»، مطالب حزبه بخصوص قوانين الانتخابات، معلنا استعداده لقبول أية عتبة تتوافق عليها الأحزاب.
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