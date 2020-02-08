حسنية أكادير “يحدد” يوم 25 فبراير موعدا لجمعه العام السنوي

لشبه سعد فاروق – صحافي متدرب

أعلن فريق حسنية أكادير لكرة القدم عن عقد جمعه العام العادي السنوي للموسم الرياضي 2019-2018، وذلك يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، بقاعة الندوات بالملعب الكبير بأكادير على الساعة السابعة مساء.

وحسب بلاغ النادي على موقعه الرسمي، فإن الجمع العام للفريق السوسي سيخصص لتدارس مجموعة من النقاط المهمة للفريق خلال الموسم الماضي . وحسب البلاغ ذاته فإن برنامج الجمع العام سيشهد كلمة افتتاحية لرئيس الفريق الحبيب سيدينو، ثم ستتم قراءة التقرير الأدبي والمالي، ومناقشتهما من طرف المنخرطين من أجل المصادقة عليهما.