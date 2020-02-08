دعماً لمرضى السرطان.. الفنانة هند صبري حليقة الرأس على انستغرام

نشرت الممثلة التونسية، هند صبري، صورة لها وهي حليقة الشعر على حسابها الرسمي على إنستغرام دعماً منها لمرضى السرطان.
وأرفقت الفنانة التونسية الصورة بتعليق تعبر فيه عن دعمها لمرضى السرطان: “مع ذكرى اليوم العالمي للسرطان، أتذكر حلاوة الدنيا الذي يعاد عرضه هذه الأيام، وتأثيره على الكثير من الذين يكافحون مرض السرطان”.
وأضافت الفنانة في نفس التدوينة: ”أتمنى لكلّ من تواصل معي ليخبرني كيف شجعه هذا العمل في رحلته ضد السرطان أن يكون قد انتصر عليه، و أتمنى الشفاء بسلام لكل من لا يزال يكافح ضد هذا المرض”.
الصورة التي نشرتها الفنانة هند فتعود إلى مسلسل “حلاوة الدنيا”، الذي جسّدت فيه هند دور مصابة بالسرطان، وعرض رمضان 2017.
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