بنعبد الله مستضيفا السفير الفلسطيني: القضية الفلسطينية هي قضية وطنية

قال نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، عصر يوم السبت، إنّ صفقة القرن التي اخرجتها الإدارة الأمريكية بمعية نتيناهو تُشكل ضربة قوية لم تتلقى القضية الفلسطينية من قبلها مثيل، رغمَ الصعاب والفتك التي تعرضت له القدس على مدى السنوات الماضية الكثيرة.

واستضاف رفاق نبيل بنعبد الله السفير الفلسطيني بالمغرب جمال الشوبكي خلال أشغال المؤتمر الجهوي لحزب التقدم والاشتراكية، لجهة الرباط سلا القنيطرة، تحت شعار: العدالة الاجتماعية والمجالية رهان البناء الديمقراطي”.

وذكر نبيل بنعبد الله أنّ القضية الفلسطينية هي قضية وطنية بالنسبة لحزبه، ودعا مناضلي حزبه إلى المشاركة بقوة وكثافة في مسيرة غدً الأحد نصرة للشعب الفلسطيني وقال في هذا الصدد “نحن في التقدم والاشتراكية رفضنا هذه الصفقة رفضا باتا وأكدنا على هذا الموقف في منسبات أخرى واليوم سننخرط مجددًا بقوة وسنعمل بكل ما أوتينا من قوة على التعاون مع الجانب الفلسطيني لإسقاط هذا “المساس”.

وعادَ نبيل بنعبد الله بذاكرة زيارة وفد من حزبه بينهم حفيظ ولعلو ومحمد لبيض كرين وأخرون لفلسطين عام 2014 وقال “كانَ لابد أن ننقل لكم ذلك الشعور ونحن في الأراضي الفلسطينية المحررة حيث ونحن نتجول في هذه الأراضي المحررة والتي تمخضت عن اتافقية مدريد واتفاقية أوسلوا، وجدنا مستوطنات اسرائيلية متوقة ومعزولة بحيث لا يمكن للفلسطينين الوصول إليها ” وختم نبيل قائلا “وفهمنا اندك أنّ هذه السياسة تستمر بهدف الإستيلاء على الأراض الفلسطينية عنوة”.