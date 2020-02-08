المغرب التطواني يهنئ منتخب “الفوتصال” بالفوز بكأس إفريقيا

داوود أيت بلقاسم – صحافي متدرب هنأ فريق المغرب أتليتيكو تطوان فرع كرة القدم، المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة بمناسبة فوزه بلقب النسخة الحالية لكأس إفريقيا، التي اختتمت مساء أمس الجمعة بمدينة العيون. وجاءت تهنئة رئيس الفريق في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للفريق “بهذه المناسبة يتقدم السيد محمد رضوان الغازي رئيس نادي المغرب أتلتيك تطوان لكرة القدم أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب المديري، بأحر التهاني لكل مكونات النخبة الوطنية من مسيرين ولاعبين وأطقم تقنية وطبية وإدارية وجمهور، متمنيا لهم مزيدا من التألق، وتشريف كرة القدم المغربية داخل القاعة بمونديال ليتوانيا”.

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