"البرلماني العربي" يرفض التطبيع مع إسرائيل ويتمسك بالمبادرة العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، رفض كل أشكال التطبيع العربي مع إسرائيل، مشددا على التمسك بالمبادرة العربية للسلام في 2002.

وأجمع رؤساء البرلمانات العربية، على رفض الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وأي خطط أو مبادرات تنال من الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني.

وشدد رؤساء البرلمانات العربية على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني، ونبذ الخلافات فيما بينهم، ورفض أي مصادرة لحق العودة والتعويض.

كما أعلن الاتحاد البرلماني العربي عن تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ البيان الختامي، الذي شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى بصدارة القضايا العربية.

وقال البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت "يتمسك المجتمعون بموقف المتخذ في أعمال الـ29 المجتمع في عمان 2019، رفض أشكال التطبيع".

وأضاف البرلمان العربي في بيانه "يتمسك المجتمعون بمرجعيات القرارات الأممية والمبادرة العربية للسلام في 2002 التي مثلت توافقا عربيا".

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وأكد البيان أن "أولى الخطوات لمواجهة المؤامرات التي تحيط بفلسطين، هو التأكيد على المصالحة الفلسطينية لتشكل جبهة ضد من يحاول النيل بفلسطين".

وشدد أيضا على أن "المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة ويتركها رهينة للمطامع، ويهدد بافتعال حرب دينية تكون إسرائيل طرفًا أساسيًا فيها".

وتابع "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به وإن العبث بالوضع القانوني بالقدس هو قرار مدان بموجب القرارات الشرعية الدولية، ودعم السلطة الفلسطينية لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي الحقوق الفلسطينية".

وأكد البيان الختامي "البحث عن إجراءات قانونية تضع حدًا للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية. وندعو الشعوب حول العالم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الدولية لتعرية وجه الاحتلال".

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 28 كانون الثاني/يناير الماضي، خلال مؤتمر بواشنطن الخطوط العريضة لـ"صفقة القرن"، بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فيما رفضتها السلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل.

وتتضمن الخطة إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة "عاصمة موحدة" لإسرائيل.