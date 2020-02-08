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محمد بن راشد يشيد بجنود الإمارات في ترسيخ أمن المنطقة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 8 فبراير 2020

وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، التحية للجنود الإماراتيين الذين شاركوا ضمن قوات التحالف العربي في اليمن. 

 

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا إخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة".

 

وأضاف أنهم "ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفادت منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلاً بكم في أرض الوطن.. حماة الاتحاد".

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وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد وجّه في وقت سابق، السبت، تحية اعتزاز لجنود الإمارات لمشاركتهم ضمن التحالف العربي باليمن، مؤكداً أنهم سيبقون سنداً وعوناً للبلد الشقيق.

 

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي غداً بمشاركتهم في المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربي باليمن". 

 

وأضاف: "كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمي وأخرى تبني، وبإذن الله باقون سنداً وعوناً للشقيق في صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".

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