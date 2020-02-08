"البحسني" يدشن دورات جديدة بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.. صور

السبت 8 فبراير 2020

دشن محافظ محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء ركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم، بمدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت؛ تدريب دفعات عسكرية جديدة من المستجدين بكل من لواء الريان والكتيبة الخاصة، والشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية.



حيث قال "البحسني" خلال كلمته الخاصة بحفل التدشين أن تدشين مثل هذه الدورات الجديدة يأتي إستمراراً لبناء قوات المنطقة العسكرية الثانية، وإضافة قوية ورافد مهم لتعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة، حيث ستكون لها الفضل في الحفاظ على ماتحقق من منجزات ونجاحات أمنية، حققت خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على أن الحفاظ على أمن حضرموت وإستقرارها سيكون بسواعد هؤلاء من أبناء حضرموت.

مؤكداً أن ثباتهم وإلتحاقهم قريباً بأفراد ومنتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية سيكون أساس كبير لنجاحها، حاثاً إياهم على الإنضباط لهذه الدورة لتكون نموذجاً.

كما أكد المحافظ "البحسني" أن السلطة المحلية بالمحافظة تولي إهتمامها الكبير بقيادة المنطقة، وبهذه الدورات التدريبية، وستعمل على تذليل الصعاب لإنجاحها بالشكل المطلوب، مضيفاً "بل وأن اليوم مسؤوليتنا الحفاظ على أمن حضرموت بروحكم الوطنية، وسنكون معا في الوصول لكل الأهداف".

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وخلال التدشين تفقد القائد "البحسني" لواء الريان، وقام بزيارة للصالة الرياضية، وقاعة المحاضرات الخاصة، إضافة لعدد من المرافق الأخرى.

كما قام كذلك القائد بزيارة تفقدية للشعبة الهندسية بقيادة المنطقة العسكرية الثانية؛ ادألتقى خلالها بالجنود، قائلاً لهم أن القيادة تقدر الجهود الكبيرة لأفراد الشعبة، لما يمارسونه من مهام خطيرة وجسيمة، حاثاً إياهم على المزيد من اليقظة وأخد الإحتياطات، ورفع مستوى الحس الأمني لديهم.

كما ثمن الجهود التي يقوم بها منتسبي الشعبة الهندسية في ضل الظروف الراهنة للحفاظ على أرواح المواطنين، شاكراً إياهم على مستوى الإنضباط العالي لديهم.

حضر تدشين الدورة كلاً من قائد لواء حضرموت العميد ركن طالب بارجاش، وقائد لواء الأحقاف العميد عوض الحيقي، وقائد الشرطة العسكرية العميد سالم باسلوم، ورئيس الشعبة الهندسية العميد صالح المحضار، وعدد من القادة العسكريين، حيث كان في إستقبال قائد المنطقة قائد لواء الريان العميد ركن خالد التميمي.