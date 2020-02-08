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شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر من أي تصعيد يجدد العمليات العسكرية في ليبيا والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
حذر سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ريتشارد نورلاند، السبت، من تصعيد ينذر بتجدد العمليات العسكرية في ليبيا.
وجاء في تغريدات للسفارة الأمريكية على تويتر، "إنها تتابع بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها في المستقبل القريب في ليبيا" .
وتابعت السفارة أن هذه العمليات سواء كانت عدائية أو استباقية، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في برلين.
ولم تحدد السفارة الأمريكية اي الأطراف الليبية المتصارعة من يقوم بالإعداد لتلك العمليات العسكرية، لكنها دعت الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال.
كما دعت إلى مضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للوصول إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
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