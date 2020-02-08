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شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يطالب برفع السودان من قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
انطونيو غوتيريش
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، بإسقاط اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكد غوتيريش خلال مشاركته في أعمال القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ”ضرورة إيجاد آلية عمل دولية للتعاون مع أفريقيا في مواجهة الإرهاب المتمدد في القارة الأفريقية“. مشددا على ”أن الأمم المتحدة وجميع وكالاتها تدعم تنمية وازدهار القارة السمراء“.
وأشار إلى ”الحاجة الملحة إلى قوة أفريقية لمحاربة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن، تحت البند السابع من لوائح مجلس الأمن الدولي“.
وأدرجت الولايات المتحدة في عام 1993 السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب؛ بسبب استضافة مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان مقيما في السودان بين عامي 1992 و1996.
وتأمل حكومة المرحلة الانتقالية، التي أعقبت الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في نيسان أبريل الماضي، الخروج من قوائم الحظر والعقوبات التي دخلت فيها البلاد بسبب سياسات النظام السابق، وتحسين وضعية الاقتصاد المتدهور.
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