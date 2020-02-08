17قتيلا في إطلاق نار قرب مركز تجاري بتايلاند 

السبت 8 فبراير 2020

صورة ارشيفية Advertisements

ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق نار، الذي وقع بالقرب من مركز تجاري شمال شرقي تايلاند، إلى 17 شخصا على الأقل.

وذكرت الشرطة التايلاندية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أن جنديا أقدم على إطلاق نار بصورة عشوائية في مدينة كورات؛ مما أسفر عن مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 قتلى والعديد من الجرحى، مشيرا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري في المدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل.