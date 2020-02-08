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شكرا لقرائتكم خبر عن 17قتيلا في إطلاق نار قرب مركز تجاري بتايلاند والان مع التفاصيل
السبت 8 فبراير 2020
صورة ارشيفية
ارتفع عدد قتلى حادث إطلاق نار، الذي وقع بالقرب من مركز تجاري شمال شرقي تايلاند، إلى 17 شخصا على الأقل.
وذكرت الشرطة التايلاندية، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، أن جنديا أقدم على إطلاق نار بصورة عشوائية في مدينة كورات؛ مما أسفر عن مصرع 17 شخصا على الأقل، وإصابة آخرين.
وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين، في وقت سابق، إن هناك أكثر من 10 قتلى والعديد من الجرحى، مشيرا إلى أن السلطات اضطرت إلى إغلاق مركز تجاري في المدينة في إطار ملاحقتها للجندي القاتل.
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