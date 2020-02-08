الكويت.. رئيس مجلس الأمة يلقي بوثائق «صفقة القرن» في سلة المهملات (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: ألقى رئیس مجلس النواب الكويتي مرزوق الغانم مستندات ووثائق صفقة القرن في سلة المھملات، وذلك خلال اجتماع اتحاد البرلمانیین العرب المنعقد في الأردن. Advertisements ووثق مقطع فیديو الغانم وهو يحمل في يده ملفا كبیرا وھو يقول: “ھذه وثائق ومستندات ما يُسمى صفقة القرن، مكانھا المناسب والحقیقي ھو مزبلة التاريخ”، ملقیا بالملف في سلة المھملات. يشار إلى أن صفقة القرن أو خطة السلام بین إسرائیل والفلسطینیین كشفت عنھا الإدارة الأمريكیة، وتتضمن ضم المستوطنات الإسرائیلیة في الضفة الغربیة لإسرائیل، والإبقاء على القدس عاصمة لھا، وإنشاء عاصمة للفلسطینیین مستقبلا، وبنودا أخرى رأى الكثیرون أنھا مجحفة وتجهض حقوق الشعب الفلسطيني.

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