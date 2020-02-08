شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في صعدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:25 مساءً, 8 فبراير 2020 م المناطق _ عدن أسقطت الدفاعات الأرضية لقوات الجيش اليمني اليوم طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال قائد لواء حرب واحد في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي – وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – :” إن الدفاعات الأرضية للجيش اليمني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للمليشيات الحوثية حاولت الاقتراب من مناطق سيطرته في مديرية الصفراء، وأن أجهزة الاستطلاع رصدت تحليق طائرة مسيرة حاولت مهاجمة المواقع التي تتمركز فيها قوات الجيش وأبلغت الدفاعات الأرضية به للتعامل معها وإسقاطها”.

وأشار القائد العسكري اليمني إلى أنه بعد تجميع أجزائها تبين أنها صناعة إيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.